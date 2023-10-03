03.10.2023 01:46 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде готовий подумати про своє майбутнє. Не мріяти, кручена в хмарах, а саме вирішити, куди рухатися далі. Плани Овна відрізнятимуться чіткістю та увагою до дрібниць, а тому їх втілення в життя – лише питання часу. Єдине "але": приділяючи увагу майбутньому, Овну не слід забувати і про сьогодення, точніше - про людей, які знаходяться довкола. Не варто дошкуляти їх причіпками та бурчанням, навіть якщо здається, що вони все роблять не так.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Найменше на світі Тельця хвилюватиме чужу думку – принаймні, саме так він поводитиметься. Зірки наділяють його впевненістю в тому, що він робить все як слід, а оточуючі з їхніми порадами лише заважають. Тож не варто траплятися Тельцю під гарячу руку – якщо він зайнятий якоюсь справою, то в запалі здатний висловити все, що вважає за потрібне. А ось запитати його думки в якомусь питанні можна і навіть вітається: Телець буде задоволений.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Чудовий день для того, щоб Близнюки подумали про майбутнє! Втім, для початку їм треба доробити справи в сьогоденні, які висять над ними, як меч дамоклів, заважаючи рухатися далі. Зірки кажуть, що найбільш ефективною для Близнюків виявиться робота по дому. Ну а, впорядкуючи простір навколо, можна почати упорядковувати свої ідеї та плани. не бійтеся дерзати! Поставивши перед собою нову мету, Близнюки зрозуміють, як її можна досягти.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний для будь-якої проблеми знайти десяток можливих рішень, а потім вибрати з них те, що виявиться найефективнішим і найпростішим. Мозок Рака працюватиме точно, як швейцарський годинник, а руки – акуратно, як у касира у швейцарському банку. Цей день можна назвати для Рака ідеальним у вирішенні будь-яких питань, окрім тих, де потрібно виявити тактовний підхід. Чим-чим, а швейцарською дипломатичністю він не відрізнятиметься!

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Леві прокинеться справжній бухгалтер! Він зможе до будь-якої проблеми підійти з ясною головою, прогнавши емоції геть. Це чудовий день для того, щоб провести ревізію сімейного бюджету, спланувати витрати на майбутнє та подумати, як отримати ще більший дохід. Втім, і в будь-яких інших сферах, навіть у коханні, Лев буде налаштований так само практично, замінивши мову почуттів на мову суворих фактів та цифр.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Кордон між впевненістю та самовпевненістю Діви буде практично не видно. Принаймні оточуючим. Сама Діва може вважати, що вона просто робить справу, націлена на результат і вимагає того ж таки від усіх, хто знаходиться поруч. Однак з боку цінні вказівки Діви можуть бути схожими на батіг наглядача, а її прямота з приводу і без – на критику без пощади. Зірки радять Діві стримати свій запал, інакше так і до бунту недалеко.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть демонструвати занепад сил і небажання концентруватися на будь-яких ділових питаннях. Навіть якщо вони захочуть, то навряд чи зуміють виявити ініціативу, тож зірки радять їм не напружуватись. Якщо ситуація вимагатиме від Терезів активних дій, їм варто придивитися до людей навколо: хтось із них точно знає, що робити, і не проти керувати. Терезам корисно дозволити трохи собою покомандувати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові вибирати нестандартні шляхи: звичайний підхід до справ не дасть потрібних результатів. Творчість – це вміння мислити не так як усі, і воно стане у нагоді Скорпіонові навіть у найпрактичніших питаннях. Придумати хитрий робочий план, перетворити розмову з начальником на театральну постановку – Скорпіон буде здатний на найнеймовірніші, найнепередбачуваніші ходи. Його винахідливість та креатив не знатимуть межі!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Думки Стрільця постійно крутитимуться навколо невідкладних справ. Аж до того, що навіть на відпочинку, у колі близьких, думка про те, як вирішити ту чи іншу проблему, не даватиме йому спокою! Через це бідний Стрілець здатний буквально розриватися між справами та домівкою; з роботи він може крадькома дзвонити додому, з дому – працювати. Його зусилля не пропадуть задарма: сьогоднішня бурхлива діяльність Стрільця виявиться на диво успішною.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерог має величезний потенціал! День наділяє його активністю, творчою жилкою та практичною кмітливістю. Такий чудовий коктейль, якщо змішати його в правильних пропорціях, допоможе Козерогу за дві секунди розправитися з будь-яким завданням – навіть нестандартним. Козеріг здатний придумати елегантні та дотепні вирішення проблем, до яких оточуючі (або навіть він сам) довгий час не могли підступитися!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій розжене так, що зупинитися стане для нього цілою проблемою! Його мозок, та й весь організм, працюватиме у форсованому режимі, викладаючись по максимуму. Через це оточуючі можуть здаватися Водолію, що прискорився, сонними мухами, які рухаються і розуміють як при уповільненій зйомці. Не дивно, що Водолій намагатиметься їх підганяти, користуючись при цьому не делікатними методами.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Обставини поспішають Риб, буквально підштовхуючи в спину. Навіть якщо швидко діяти і приймати рішення не їх стиль, Риби зможуть пристосуватися до нового ритму. Ключем до такого перетворення стане чарівне слово "треба" - Риби схильні дуже серйозно ставитися до своїх обов'язків. Втім, незважаючи на суєту, самі вони не залишаться в накладі: Риби почуватимуться як ніколи корисними та потрібними. Тобто, практично щасливими.