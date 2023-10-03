Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 жовтня очікується мінлива хмарність.Без опадів.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 16 - 18°.
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День, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду: якщо північний – близько холоднеча; південний – до тепла; західний – до скорих дощів, а східний – до ясної погоди.
Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
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