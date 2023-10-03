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03.10.2023  06:27   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня

У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 жовтня очікується мінлива хмарність.Без опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі  7 - 9° тепла, вдень 16 - 18°.

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Народні прикмети

День, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду: якщо північний – близько холоднеча; південний – до тепла; західний – до скорих дощів, а східний – до ясної погоди.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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