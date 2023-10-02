Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Постійної місії Німеччини при ООН у Женеві Катаріною Сташ та її заступником Ніколою Гільгофф.
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Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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