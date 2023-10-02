02.10.2023 21:30 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Постійної місії Німеччини при ООН у Женеві Катаріною Сташ та її заступником Ніколою Гільгофф.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду мер Харкова Ігор Терехов на Форумі мерів у Швейцарії провів зустріч з головою Постійної місії Німеччини при ООН у Женеві Катаріною Сташ та її заступником Ніколою Гільгофф.

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Ігор Терехов подякував німецькому уряду за фінансування розробки Генерального плану Харкова, якою займається фонд британського архітектора Нормана Фостера.

Також Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення міста, які будуть презентовані на конференції в Німеччині, яка пройде в червні 2024 року.