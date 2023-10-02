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02.10.2023  21:30   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Постійної місії Німеччини при ООН у Женеві Катаріною Сташ та її заступником Ніколою Гільгофф.

Обговорив проєкти з відновлення Харкова з німецькими партнерами Ігор Терехов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду мер Харкова Ігор Терехов на Форумі мерів у Швейцарії провів зустріч з головою Постійної місії Німеччини при ООН у Женеві Катаріною Сташ та її заступником Ніколою Гільгофф.
 
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Ігор Терехов подякував німецькому уряду за фінансування розробки Генерального плану Харкова, якою займається фонд британського архітектора Нормана Фостера.
 
Обговорив проєкти з відновлення Харкова з німецькими партнерами Ігор Терехов
 
Також Ігор Терехов обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення міста, які будуть презентовані на конференції в Німеччині, яка пройде в червні 2024 року.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, форум мерів, харків, відновлення
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