02.10.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Харківська боксерка стала чемпіонкою України (фото)
Харківські спортсмени успішно виступили на національних змаганнях.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, першість України з боксу серед юніорів та юніорок проходила з 25 вересня по 1 жовтня 2023 року у селі Колоденка Рівненської області. Спортсмени Харківської області здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову медалі.
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В ваговій категорії до 63 кг харків’янка Єлизавета Ситник успішно дійшла до фіналу, де перемогла суперницю з Рівненської області і здобула титул чемпіонки України.
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В змаганнях серед юніорів харківський боксер Кирил Бондаренко посів друге місце у вазі до 70 кг, поступившись у фіналі спортсмену з Чернігівської області.
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У вазі до 66кг харківська спортсменка Віталіна Пархомова, поступившись у фіналі суперниці з Дніпропетровської області, посіла друге місце. Також на рахунку боксерки була бронзова медаль в ваговій категорії до 57 кг.
Підготували харківських боксерів до чемпіонату їх тренери Сергій Верходанов, Олексій Солодовніков та Денис Густодим.
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