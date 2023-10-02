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02.10.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Харківська боксерка стала чемпіонкою України (фото)

Харківські спортсмени успішно виступили на національних змаганнях.

Стала чемпіонкою України харківська боксерка Єлизавета Ситник
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, першість України з боксу серед юніорів та юніорок проходила з 25 вересня по 1 жовтня 2023 року у селі Колоденка Рівненської області. Спортсмени Харківської області здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову медалі.
 
  • В ваговій категорії до 63 кг харків’янка Єлизавета Ситник успішно дійшла до фіналу, де перемогла суперницю з Рівненської області і здобула титул чемпіонки України.
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  • В змаганнях серед юніорів харківський боксер Кирил Бондаренко посів друге місце у вазі до 70 кг, поступившись у фіналі спортсмену з Чернігівської області.
Стала чемпіонкою України харківська боксерка Єлизавета Ситник
  • У вазі до 66кг харківська спортсменка Віталіна Пархомова, поступившись у фіналі суперниці з Дніпропетровської області, посіла друге місце. Також на рахунку боксерки була бронзова медаль в ваговій категорії до 57 кг.

Стала чемпіонкою України харківська боксерка Єлизавета Ситник

 
Підготували харківських боксерів до чемпіонату їх тренери Сергій Верходанов, Олексій Солодовніков та Денис Густодим.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, бокс
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