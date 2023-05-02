02.05.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо яскравий гранатовий напій
Швидка у приготуванні та корисна страва.
Як пише РЕДПОСТ
, готується напій просто і швидко і не менш ароматний і смачний, ніж сік.
Що варто врахувати
Як легко розбирати гранат на окремі зернятка.
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Гранати покласти на 1-2 години в холодильник;
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Потім зрізати верхівку і денце і надрізати шкірку пелюстками;
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Опустити плід у миску з холодною водою та видалити шкірку та плівки.
Гранатовий напій
Продукти:
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2 великі гранати,
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2 ст. л. меду чи цукру,
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0,5-1 л питної води.
Покроковий рецепт приготування
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Зняти з гранатів шкірку.
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Розібрати на частини та вийняти зерна.
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Перекласти зерна в блендер і збивати 10 секунд, доки вони не дадуть сік. Чи не доводити до стану пюре, тому що в цьому випадку напій буде гірким.
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Процідити через сито.
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Додати мед і розбавити охолодженою кип'яченою водою.
Смачного!
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