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02.05.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо яскравий гранатовий напій

Швидка у приготуванні та корисна страва.

Як приготувати гранатовий напій
 
Як пише РЕДПОСТ, готується напій просто і швидко і не менш ароматний і смачний, ніж сік.
 
 

Що варто врахувати

 

Як легко розбирати гранат на окремі зернятка.

 

  1. Гранати покласти на 1-2 години в холодильник;
  2. Потім зрізати верхівку і денце і надрізати шкірку пелюстками;
  3. Опустити плід у миску з холодною водою та видалити шкірку та плівки.
 
 

Гранатовий напій

Продукти:

 

  • 2 великі гранати,
  • 2 ст. л. меду чи цукру,
  • 0,5-1 л питної води.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Зняти з гранатів шкірку.
  2. Розібрати на частини та вийняти зерна.
  3. Перекласти зерна в блендер і збивати 10 секунд, доки вони не дадуть сік. Чи не доводити до стану пюре, тому що в цьому випадку напій буде гірким.
  4. Процідити через сито.
  5. Додати мед і розбавити охолодженою кип'яченою водою.
Смачного!
 
 

Тэги:  рецепт, напій, гранат, мед, цукор
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