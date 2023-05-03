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03.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 3 травня

Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 2.3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер південно-західний, 3.1 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер південно-західний, 2,9 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай.
 

Тэги:  погода, харків
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