13.09.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо овочеві бульйонні кубики на зиму
Корисна заготовка для швидкого приготування бульйонів.
Як пише РЕДПОСТ
, домашні бульйонні кубики прості у застосуванні, їх достатньо залити окропом, мають натуральний склад: овочі, сіль та трохи олії. Готувати бульйонні кубики можна зі своїх улюблених овочів чи сезонних продуктів. Бульйонні кубики набагато зручніші за заморожений бульйон, вони займають менше місця, на смак більш концентровані. Термін зберігання у холодильнику до 1 місяця, в морозильній камері до 6 місяців.
Що варто врахувати
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Воду не додаємо, достатньо соку, який виділять овочі;
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Всі овочі зважуємо в очищеному вигляді, це важливо для розрахунку кількості солі, що додається;
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Сіль додаємо із розрахунку 1/3 від загальної ваги очищених овочів, це особливо важливо при зберіганні овочевих кубиків у холодильнику, оскільки сіль у цьому випадку виступає натуральним консервантом.
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За ступенем замерзання вони нагадують морозиво. У них немає льоду, відразу з морозилки вони досить тверді, щоб їх можна було нарізати, а за кімнатної температури поступово повертаються в пастоподібний стан.
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Із зазначеної в рецепті кількості овочів виходить 600 г овочевих кубиків.
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Кубик вагою 30 г розрахований для приготування 1 л бульйону. Таким чином, із цієї кількості овочів виходить приблизно 20 л домашнього натурального овочевого бульйону.
Овочеві бульйонні кубики
Продукти:
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цибуля ріпчаста - 380 г,
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селера - 130 г,
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морква - 230 г,
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цибуля-порей - 125 г,
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оливкова олія - 40 г,
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сіль кухонна - 250 г,
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спеції за смаком,
Покроковий рецепт приготування
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Очистити, обсушити, зважити овочі та дрібно нарізати
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Запам'ятати або записати загальну вагу овочів.
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У сковороду з антипригарним покриттям додати оливкову олію і всі нарізані овочі: цибуля-порей, цибуля, морква, селера.
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Періодично помішуючи, пасерувати овочі 15 хвилин. Вогонь має бути невеликим, щоб овочі тільки стали м'якими. Вони не повинні підгоряти, змінювати колір або засмажуватися. Якщо це відбувається, ще трохи зменшіть вогонь.
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Додати сіль із розрахунку 1/3 солі від загальної ваги овочів.
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Помішуючи готувати суміш ще 8-10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими, ароматними та не пустять сік.
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Подрібнити овочеву суміш до однорідного стану у блендері.
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Повернути суміш у сковороду і, постійно помішуючи, готувати ще 15 хвилин, доки рідина повністю не випарується і суміш не почне відходити від стінок сковороди.
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На цьому етапі за бажанням можна додати спеції.
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Вимкнути вогонь та охолодити суміш до кімнатної температури.
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Вистелити форму пекарським папером.
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Викласти у форму овочеву суміш, злегка утрамбувати та розрівняти.
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Накрити форму харчовою плівкою
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Помістити в морозильну камеру на 14-24 години, поки овочева суміш не затвердіє. Можна просто помістити суміш у стерильну банку, герметично закрити кришкою та прибрати на зберігання у холодильник (до 1 місяця).
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Коли овочева суміш охолоне і затвердіє, витягти її з форми і нарізати на порційні шматочки.Стандартна рекомендація - нарізати кубики по 30 г.
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Отримані овочеві бульйонні кубики помістити в герметичну ємність або пакет і прибрати на зберігання в морозильну камеру (до 6 місяців). Сіль у складі овочевої суміші не дозволяє кубикам повністю замерзнути.
Смачного!
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