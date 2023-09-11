    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо шоколадну ковбаску з фундуком та печивом
11.09.2023  21:30   Дмитро Колонєй

Готуємо шоколадну ковбаску з фундуком та печивом

Нескладний, бюджетний та смачний десерт.

 
Як пише РЕДПОСТ, даною насолодою майже з підручних коштів, із задоволенням поласують діти.
 
 

Що варто врахувати

Якщо вирішите подрібнити горішки, вони не повинні перетворитися на борошно, шматочки мають бути великі.
 

Шоколадна ковбаска з фундуком та печивом

 

Продукти:

  • 400 г печива,
  • 150 г вершкового масла,
  • 100 г темного шоколаду
  • 3 ст. л. какао-порошка,
  • 1 банка згущеного молока,
  • 200 г фундуку,
  • 2 ст. л. коньяку.

Покроковий рецепт приготування

 

 

  1. Горіхи трохи обсмажити на сухій сковороді.
  2. За бажанням подрібнити.
  3. Подрібнити печиво у блендері
  4. Змішати із горіхами.
  5. Натерти шоколад.
  6. Розтопити вершкове масло|мастило|.
  7. До розтопленого масла додасть натертий шоколад та какао-порошок
  8. Добре перемішати.
  9. Додати до шоколадної маси згущеного молока
  10. Добре нагріти, весь час помішуючи, щоб вона не підгоріла. Найкраще це робити на водяній бані.
  11. Додати коньяк.
  12. Розмішати.
  13. Вилити шоколадну масу в миску із сумішшю горіхів та печива
  14. Добре все змішати.
  15. Розділіть масу, що вийшла, на дві частини.
  16. Кожній частині надайте форму ковбаски
  17. Загорнути у фольгу.
  18. Забрати в морозильник на годину.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати суху томатну пасту на зиму.
 
Тэги:  рецепт, десерт, шоколад, горіхи, печиво, масло, фундку, молоко, какао
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Кулінарні рецепти Готуємо суху томатну пасту на зиму 08.09 Кулінарні рецепти Готуємо ніжне сирне желе 07.09 Кулінарні рецепти Готуємо рибу під медовим маринадом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 