11.09.2023 21:30 Дмитро Колонєй
Готуємо шоколадну ковбаску з фундуком та печивом
Нескладний, бюджетний та смачний десерт.
Як пише РЕДПОСТ
, даною насолодою майже з підручних коштів, із задоволенням поласують діти.
Що варто врахувати
Якщо вирішите подрібнити горішки, вони не повинні перетворитися на борошно, шматочки мають бути великі.
Шоколадна ковбаска з фундуком та печивом
Продукти:
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400 г печива,
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150 г вершкового масла,
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100 г темного шоколаду
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3 ст. л. какао-порошка,
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1 банка згущеного молока,
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200 г фундуку,
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2 ст. л. коньяку.
Покроковий рецепт приготування
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Горіхи трохи обсмажити на сухій сковороді.
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За бажанням подрібнити.
-
Подрібнити печиво у блендері
-
Змішати із горіхами.
-
Натерти шоколад.
-
Розтопити вершкове масло|мастило|.
-
До розтопленого масла додасть натертий шоколад та какао-порошок
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Добре перемішати.
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Додати до шоколадної маси згущеного молока
-
Добре нагріти, весь час помішуючи, щоб вона не підгоріла. Найкраще це робити на водяній бані.
-
Додати коньяк.
-
Розмішати.
-
Вилити шоколадну масу в миску із сумішшю горіхів та печива
-
Добре все змішати.
-
Розділіть масу, що вийшла, на дві частини.
-
Кожній частині надайте форму ковбаски
-
Загорнути у фольгу.
-
Забрати в морозильник на годину.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати суху томатну пасту на зиму.
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