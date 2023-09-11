    
Главная Фото Виставки, ярмарки У харківському метро відкрилась виставка малюнків українських та польських дітей (фото)
11.09.2023  21:08   Василь Голосний

У харківському метро відкрилась виставка малюнків українських та польських дітей (фото)

11 вересня в рамках Міжнародного українсько-польського мистецького проєкту «Спільний обрій» відбулося відкриття виставки у харківському метрополітені.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Виставка «Спільний обрій» у Харкові є підсумком виставкового циклу робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І.Ю. Рєпіна (Україна) і Краківського ліцею образотворчого мистецтва ім. Юзефа Клюзи (Польща).
 
Для проєкту учні школи та ліцею створили понад 400 живописних і графічних робіт, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Вік учасників від 8 до 18 років. 100 кращих робіт (50 від харківських учнів і 50 від краківських ліцеїстів) експонуються на підсумковій виставці у Харкові. 
 
Виставка працює до 19 вересня, часи роботи: 9.00 - 20.00. Вхід зліва від карти в кінці платформи станції метро "Історичний музей".
 

Фотогалерея

Тэги:  харків, виставка, метро, діти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Надзвичайні події Маленький хлопчик вижив під час розправи окупантів на Харківщині (фото) 11.09 Надзвичайні події Вибух біля озера: на Харківщині дідусь підірвався на міні та втратить частину травмованої стопи 11.09 Суспільство Харківські діти взяли участь в акції «Героям сучасності 2023»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 