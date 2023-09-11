11.09.2023 21:08 Василь Голосний

У харківському метро відкрилась виставка малюнків українських та польських дітей (фото)

11 вересня в рамках Міжнародного українсько-польського мистецького проєкту «Спільний обрій» відбулося відкриття виставки у харківському метрополітені.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Виставка «Спільний обрій» у Харкові є підсумком виставкового циклу робіт учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І.Ю. Рєпіна (Україна) і Краківського ліцею образотворчого мистецтва ім. Юзефа Клюзи (Польща).

Для проєкту учні школи та ліцею створили понад 400 живописних і графічних робіт, повідомляє РЕДПОСТ

Вік учасників від 8 до 18 років. 100 кращих робіт (50 від харківських учнів і 50 від краківських ліцеїстів) експонуються на підсумковій виставці у Харкові.

Виставка працює до 19 вересня, часи роботи: 9.00 - 20.00. Вхід зліва від карти в кінці платформи станції метро "Історичний музей".

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