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11.09.2023  20:32   Дмитро Колонєй

Маленький хлопчик вижив під час розправи окупантів на Харківщині (фото)

Правоохоронці відвідали маленького Михайлика, який вижив під час обстрілу колони цивільних на Харківщині.

Вижив під час розправи окупантів на Харківщині маленький Михайлик
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіції, минув рік з трагедії - наприкінці вересня на автодорозі між селищем Курилівка та Піщане на Харківщині окупанти знищили колону з семи цивільних автомобілів, яка виїхала з смт Куп’янськ-Вузловий в напрямку м. Сватове Луганської області.
 
Вижив під час розправи окупантів на Харківщині маленький Михайлик
 
Звірячий розстріл цивільних вчинили окупанти, які поспішно відступали, бо українські військовослужбовці вже розпочали звільнення території Куп’янського району. Зі стрілецької зброї майже впритул вони розстріляли шість легковиків та одну вантажівку. У колоні знаходилось 48 мирних громадян, з яких 27 загинули. Серед яких і батьки на той час однорічного Михайлика. 
 
Вижив під час розправи окупантів на Харківщині маленький Михайлик
 
Сьогодні маленький Мишко разом із бабусею у безпеці. Незабаром йому виповниться два роки. Підтримати та допомогти маленькому герою мали за честь очільники Куп'янської поліції, окружної прокуратури, керівники міської та районної військових адміністрацій. Вони відвідали хлопчика, подарували подарунки та зазначили, загарбники не уникнуть покарання за вчинені звірства.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, діти, харків, агрессия россии
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