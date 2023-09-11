11.09.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Вибух біля озера: на Харківщині дідусь підірвався на міні та втратить частину травмованої стопи

Літній чоловік на Харківщині потраждав внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 11 вересня 2023 року біля озера на околиці с. Сніжківка Ізюмської громади Харківської області 71-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Наразі постраждалий госпіталізований до обласної клінічної лікарні м. Харкова, з діагнозом ампутація нижньої третини лівої стопи.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".