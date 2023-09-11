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11.09.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Вибух біля озера: на Харківщині дідусь підірвався на міні та втратить частину травмованої стопи

Літній чоловік на Харківщині потраждав внаслідок підриву на протипіхотній міні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 11 вересня 2023 року біля озера на околиці с. Сніжківка Ізюмської громади Харківської області 71-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Наразі постраждалий госпіталізований до обласної клінічної лікарні м. Харкова, з діагнозом ампутація нижньої третини лівої стопи.
 
Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета треба повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на ворожій міні підірвався комбайн.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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