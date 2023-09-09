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09.09.2023  20:21   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

62-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на протипіхотній міні у Харківському районі.

міна пелюстка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, надзвичайна подія сталася 9 вересня у селі Тернова Харківського району області.
 
Чоловік 1961 року народження натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка».
 
Внаслідок вибуху він отримав поранення. Наразі постраждалий госпіталізований з діагнозом вибухова травма та рвана рана правої стопи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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