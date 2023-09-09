Тимчасовий мешканець Харківщини обікрав 10-річного хлопця

У дитини вкрали сумку з телефоном.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, крадіжка сталася 9 вересня в смт Зідьки Чугуївського району.
Поки 10-річний хлопець ловив рибу на березі озера, невідомий викрав його сумку, в якій знаходився телефон. Хлопець надав працівникам поліції опис зловмисника.
Поліцейські оперативно встановили особу, яка скоїла злочин. Крадієм виявився 23-річний чоловік, який тимчасово мешкає в місті Зміїв. Чоловік відразу видалив інформацію з телефону дитини та збирався продати мобільний.
Речові докази вилучені.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
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