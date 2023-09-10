    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня
10.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня

Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Опадів не передбачається.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10°, вдень 19 - 21°.

Народні прикмети

  • Сухий вересень віщує пізню зиму.
  • Дощ із грозою обіцяють теплу осінь.
  • Якщо листя на березі пожовкло, то в лісі буде багато опеньків.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня 08.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня 07.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 