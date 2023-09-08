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08.09.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області підірвався комбайн та чоловік

8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 11:50 у полі біля села Андріївка Ізюмського району на невідомій вибухівці підірвався комбайн «Claas Lexion 580». В цьому випадку обійшлось без постраждалих.
 
Також об 11:00 у селі Рубіжне Вовчанської громади, 45-річний чоловік отримав поранення ноги. Він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Наразі постраждалий госпіталізований, його стан стабільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області підірвався автомобіль та трактор.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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