08.09.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області підірвався комбайн та чоловік

8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 11:50 у полі біля села Андріївка Ізюмського району на невідомій вибухівці підірвався комбайн «Claas Lexion 580». В цьому випадку обійшлось без постраждалих.

Також об 11:00 у селі Рубіжне Вовчанської громади, 45-річний чоловік отримав поранення ноги. Він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Наразі постраждалий госпіталізований, його стан стабільний.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області підірвався автомобіль та трактор.