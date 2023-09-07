07.09.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області підірвався автомобіль та трактор

У двох районах Харківської області транспортні засоби підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перша подія сталася 7 вересня близько 11:00 від Нацполіції надійшла інформація, що двоє людей, чоловік та жінка, рухаючись на вантажному автомобілі по польовій дорозі поблизу с. Мосьпанове Чугуївського району підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Внаслідок вибуху, вони зазнали мінно-вибухових травм, значних тілесних ушкоджень. Стан тяжкий. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Друга подія сталася у Ізюмському районі, у полі між м. Барвінкове та с.Червоне. Підірвався трактор NEW HOLLAND місцевого агропідприємства, попередньо на касетному боєприпасі. Постраждав тракторист, чоловік 1981 р.н. В даний час знаходиться Барвінківській міській лікарні, стан задовільний.

Раніше РЕДПОСТ писав, що цивільний легковий автомобіль підірвався у Харківській області.