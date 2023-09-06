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06.09.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Цивільний легковий автомобіль підірвався у Харківській області

Внаслідок пригоди в Куп'янському районі поранення отримав чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
6 вересня стало відомо про надзвичайну подію, яка пов’язана з черговим підривом цивільного автотранспорту на вибухонебезпечному предметі. 
 
Подія сталась близько 13:00 неподалік села Вільхуватка Вільхуватської громади під час руху ґрунтовою дорогою цивільного легкового автомобіля. Він натрапив на невідомий ВНП, який здетонував.
 
Внаслідок вибуху постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та опіки і наразі перебуває на лікуванні у медичному закладі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вантажівка підірвалася на міні.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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