06.09.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Цивільний легковий автомобіль підірвався у Харківській області

Внаслідок пригоди в Куп'янському районі поранення отримав чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 вересня стало відомо про надзвичайну подію, яка пов’язана з черговим підривом цивільного автотранспорту на вибухонебезпечному предметі.

Подія сталась близько 13:00 неподалік села Вільхуватка Вільхуватської громади під час руху ґрунтовою дорогою цивільного легкового автомобіля. Він натрапив на невідомий ВНП, який здетонував.

Внаслідок вибуху постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та опіки і наразі перебуває на лікуванні у медичному закладі.