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06.09.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із проведенням ремонтних робіт.


У Харкові тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, від вул. Клочківської до вул. Дерев'янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 7 вересня.
 
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом обладнання на тяговій підстанції.
 
У цей час тролейбус №12 курсуватиме так: розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» - вул. Балакірєва - вул. Дерев’янка - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Трінклера (у зворотному напрямку: пл. Свободи) - ст. м. «Держпром».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
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