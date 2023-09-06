06.09.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана із проведенням ремонтних робіт.



У Харкові тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, від вул. Клочківської до вул. Дерев'янка, буде припинений з 10:00 до 15:00 7 вересня.

Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом обладнання на тяговій підстанції.

У цей час тролейбус №12 курсуватиме так: розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги» - вул. Балакірєва - вул. Дерев’янка - пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Трінклера (у зворотному напрямку: пл. Свободи) - ст. м. «Держпром».