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06.09.2023  17:43   Дмитро Колонєй

Маршрут руху змінять три харківські трамваї

Зміні відбудуться через припинення руху трамваїв по харківській магистралі.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Депатамент інфраструктури, 7 вересня 2023 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, що пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.
 

Трамваї №16, 16А курсуватимуть так:

 
  • розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
 

Трамвай №27 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав , що у Харкові тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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