06.09.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині гасили пожежу на території дачного кооперативу

Займання сталося у місті Мерефа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

6 вересня о 11:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Мерефа.

Негайно за вказаною адресою було направлено вогнеборців місцевого пожежно-рятувального підрозділу та рятувальників Луганського гарнізону.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на території дачного кооперативу на одній із ділянок горить металевий вагончик на площі 20 кв. м.

Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 12:16 та ліквідовано о 13:23.