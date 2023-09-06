    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники на Харківщині гасили пожежу на території дачного кооперативу
06.09.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники на Харківщині гасили пожежу на території дачного кооперативу

Займання сталося у місті Мерефа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
6 вересня  о 11:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Мерефа.
 
Негайно за вказаною адресою було направлено вогнеборців місцевого пожежно-рятувального підрозділу та рятувальників Луганського гарнізону. 
 
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на території дачного кооперативу на одній із ділянок горить металевий вагончик на площі 20 кв. м.
 
Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 12:16 та ліквідовано о 13:23.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вантажівка підірвалася на міні.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 Надзвичайні події Через обстріли ворога сталися пожежі у лісових масивах Харківщини 06.09 Надзвичайні події Від ворожих обстрілів горіли ліси та степи Харківщини 05.09 Надзвичайні події У Харківській області рятувальники гасили пожежу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 