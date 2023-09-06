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06.09.2023  11:04   Рита Парфенова

На Харківщині вантажівка підірвалася на міні: є постраждалі (фото)

У Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків отримали травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі.

У Савінцях на Харківщині вантажівка підірвалася на міні

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС, у лісовому масиві на території Савинської громади 6 вересня сталася надзвичайна подія.

Вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет на ґрунтовій лісовій дорозі. Попередньо це була протитанкова міна.

У машині знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.

У Савінцях на Харківщині вантажівка підірвалася на міні

Постраждалим надана необхідна медична допомога. Наразі вони госпіталізовані до лікувального закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.

У Савінцях на Харківщині вантажівка підірвалася на міні

У Савінцях на Харківщині вантажівка підірвалася на міні

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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