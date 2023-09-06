На Харківщині вантажівка підірвалася на міні: є постраждалі (фото)

У Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків отримали травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС, у лісовому масиві на території Савинської громади 6 вересня сталася надзвичайна подія.
Вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет на ґрунтовій лісовій дорозі. Попередньо це була протитанкова міна.
У машині знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.
Постраждалим надана необхідна медична допомога. Наразі вони госпіталізовані до лікувального закладу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами.
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