06.09.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили незаконний обіг психотропних речовин

Увагу правоохоронців привернув чоловік, що при появі поліцейських почав помітно нервувати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Поведінка чоловіка здалася поліцейським підозрілою, і як виявилось не даремно. У ході проведення поверхневої перевірки у 36-річного місцевого мешканця виявлено речовину схожу на психотропні речовини.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.