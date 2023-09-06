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06.09.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили незаконний обіг психотропних речовин

Увагу правоохоронців привернув чоловік, що при появі поліцейських почав помітно нервувати.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Поведінка чоловіка здалася поліцейським підозрілою, і як виявилось не даремно. У ході проведення поверхневої перевірки у 36-річного місцевого мешканця виявлено речовину схожу на психотропні речовини.
 
Все знайдене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.
 
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  харків, події
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