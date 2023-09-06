06.09.2023 11:29 Рита Парфенова

Чорного лісоруба притягнуть до суду на Харківщині

У Харківській області чоловік незаконно вирубав 69 дубів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у кінці березня 2022 року 32-річний житель смт Хорошеве прибув на територію Васищевського лісництва, яке є філією "Жовтневого лісового господарства" Державного підприємства "Ліси України". Він взяв з собою бензопилу та незаконно вирубав 69 дубів.



Після завершення цієї діяльності чоловік мав намір втекти. Але його намір не здійснився, оскільки працівники лісництва викрили його.



Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чорний лісоруб спричинив державі матеріальні збитки на суму майже 230 тисяч гривень.



Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).



Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Раніш РЕДПОСТ писав, що суд оголосив вирок 34-річному чоловіку, який вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу с. Мирне Лозівського району.





