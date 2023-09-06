Чоловік забив досмерті рідну матір: у Харкові відправила за грати нелюдя

06.09.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Прокурори у Харкові довели вину злочинця.

Жінці вдалось втекти до сусідки, але згодом вона повернулась додому. Син знову почав бити матір, а після цього вивів її до під‘ізду, схопив за волосся та почав бити обличчям об сходи.

Жінку врятували сусіди та викликали їй швидку допомогу.

Через деякий час матір виписали з лікарні та вона повернулась. Проте і на цей раз син не зупинився: він вчергове побив мати. Від отриманих травм потерпіла померла.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав та додав, що він нічого не пам’ятає.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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