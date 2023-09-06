06.09.2023 18:00 Дмитро Колонєй
Чоловік забив досмерті рідну матір: у Харкові відправила за грати нелюдя
Прокурори у Харкові довели вину злочинця.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратурі, 36-річний чоловік у лютому 2021 року перебував у квартирі у Київському районі в м. Харкові зі своєю матір‘ю. У родині вже тривалий час були сварки на побутовому ґрунті, проте на цей раз син виштовхав жінку з квартири, схопив її за капюшон та вивів на вулицю. Жінка впала на землю, після цього син почав бити її ногами по тілу.
Жінці вдалось втекти до сусідки, але згодом вона повернулась додому. Син знову почав бити матір, а після цього вивів її до під‘ізду, схопив за волосся та почав бити обличчям об сходи.
Жінку врятували сусіди та викликали їй швидку допомогу.
Через деякий час матір виписали з лікарні та вона повернулась. Проте і на цей раз син не зупинився: він вчергове побив мати. Від отриманих травм потерпіла померла.
Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав та додав, що він нічого не пам’ятає.
Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
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