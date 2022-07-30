30.07.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Подвійне вбивство: у Харкові відправили за ґрати душогуба (фото)

Суд у Харкові визначив долю жорстокого вбивці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, обвинувчами доведено, що зловмисник вбив двох жінок 16 квітня 2022 року. У коридорі квартири в Салтівському районі Харкова знаходились чоловік та його 66-річна сусідка.

Жінка образливо висловилась стосовно коханки чоловіка. Обурившись, та перебуваючи у під впливом наркотиків, він, схопивші ніж, наніс ним сусідці близько 30 ударів. Жінка померла на місці.

На галас із кімнати вийшла 69-річна матір чоловіка і побачила мертву сусідку. Чоловік схопив дерев’яну биту і вдарив нею матір по голові, від чого вона також померла на місці.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 43-річного харків’янина у двох умисних вбивствах (ч. 1 ст. 115, п. 9, 13 ч. 2 ст.115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.