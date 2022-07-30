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30.07.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Подвійне вбивство: у Харкові відправили за ґрати душогуба (фото)

Суд у Харкові визначив долю жорстокого вбивці.

Убил свою мать и соседку из-за любовниц и осужден мужчина. Новости Харькова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням  на Харківську прокуратуру, обвинувчами доведено, що зловмисник вбив двох жінок 16 квітня 2022 року. У коридорі квартири в Салтівському районі Харкова знаходились чоловік та його 66-річна сусідка.
 
 
Жінка образливо висловилась стосовно коханки чоловіка. Обурившись, та перебуваючи у під впливом наркотиків, він, схопивші ніж, наніс ним сусідці близько 30 ударів. Жінка померла на місці.
 
На галас із кімнати вийшла 69-річна матір чоловіка і побачила мертву сусідку. Чоловік схопив дерев’яну биту і вдарив нею матір по голові, від чого вона також померла на місці. 
 
Убил свою мать и соседку из-за любовниц и осужден мужчина. Новости Харькова
 
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 43-річного харків’янина у двох умисних вбивствах (ч. 1 ст. 115, п. 9, 13 ч. 2 ст.115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше ми писали проте то, що чоловік розправився з коханкою та чекає на суд під Харковом.
 
Источник:   Харківська областная прокуратура
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
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