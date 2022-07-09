09.07.2022 11:56 Дмитрий Колоней

Искромсал ножом тело: за двойное убийство мужчина ждет суда в Харькове (фото)

В Харькове завершено досудебное пасследование по кровавой расправе из-за любовницы .

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, установлено, что 16 апреля 2022 в коридоре квартиры в Салтовском районе Харькова находились 43-летний мужчина и 66-летняя соседка. Соседка обидно высказалась относительно пассии мужчины.

Возмущенный злоумышленник, находившийся под воздействием наркотиков, схватил нож и около 30 раз ударил соседку. Женщина скончалась на месте.

На шум из комнаты вышла 69-летняя мать мужчины и увидела мертвую соседку. Мужчина схватил деревянную биту и ударил ею мать по голове, от чего она тоже скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тела на диван в комнаты и заворнул их в одеяло, чтобы избавиться от них.