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09.07.2022  11:56   Дмитрий Колоней

Искромсал ножом тело: за двойное убийство мужчина ждет суда в Харькове (фото)

В Харькове завершено досудебное пасследование по кровавой расправе из-за любовницы .

Искромсал ножом тело женщины и забил до смертьи вторую, мужчина ждет суда в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, установлено, что 16 апреля 2022 в коридоре квартиры в Салтовском районе Харькова находились 43-летний мужчина и 66-летняя соседка. Соседка обидно высказалась относительно пассии мужчины.
 
Искромсал ножом тело женщины и забил до смертьи вторую, мужчина ждет суда в Харькове
 
Возмущенный злоумышленник, находившийся под воздействием наркотиков, схватил нож и около 30 раз ударил соседку. Женщина скончалась на месте. 
 
На шум из комнаты вышла 69-летняя мать мужчины и увидела мертвую соседку. Мужчина схватил деревянную биту и ударил ею мать по голове, от чего она тоже скончалась на месте.
 
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тела на диван в комнаты и заворнул их в одеяло, чтобы избавиться от них.
 
Искромсал ножом тело женщины и забил до смертьи вторую, мужчина ждет суда в Харькове
 
 
Тэги:  убийство, смерть, харьков, скандал, ссора
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