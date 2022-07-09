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09.07.2022  11:05   Дмитрий Колоней

Ситуация на Харьковщине на утро 9 июля - ХОВА

По Харькову Штаб обороны обстрелов не зафиксировал.


Ситуация на Харьковщине на утро 9 июля - ХОВА
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на начальника ХОВА Олега Синегубова,оккупационная армия в течение суток на Харьковщине поражала поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории.
 
Этой ночью были попадания:
  • в Солоницевской общине, Харьковского района. Горела хвойная подстилка и шатер ресторанного комплекса.
  • в 22:05 были попадания по открытой территории в Нововодолажской общине.
  • на Изюмщине из-за обстрелов горела свалка, площадью 5 га.
  • также на Изюмщине произошло возгорание птицекомплекса.
  • снова под обстрелами Золочевская община возникали пожары в складских помещениях.
  • В Чугуевской, Сахновщинской, Слобожанской общинах горели поля ячменя, пшеницы. Общая площадь – более 25 га!
«Благодарны нашим спасателям областного Управления ГСЧС за круглосуточную работу и ликвидацию пожаров! В течение суток, к сожалению, одна пострадала - из-за обстрелов в Циркуновской общине госпитализировали женщину 64 лет, она получила осколочные ранения, состояние - среднее. Медики оказали всю необходимую помощь», – сообщил Олег Синегубов.
 
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Противник ведет оборонительные действия. Горячим остается Изюмское направление.
 
Но наши защитники на своих позициях. Недалеко от Дементиевки наши бойцы дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Поддерживаем ВСУ и верим в победу!» – подчеркнул начальник Харьковской ОВА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  сводка, хова, харьков
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