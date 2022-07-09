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09.07.2022  10:56   Дмитрий Колоней

На Харьковщине задержан любитель покричать из окна в поддержку агрессии РФ

На Харьковщины сообщили о подозрении поклоннику «русского мира».

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, информация о том, что 48-летний житель Краснограда из окна собственной квартиры в многоэтажном доме публично оправдывает и призвает к поддержке вооруженной агрессии РФ  против Украины поступила в  от очевидцев правонарушения. .
 
Правоохранители провели проверку и установили, что мужчина имеет пророссийские настроенные взгляды и поддерживал агрессивную политику России. 
 
Следователи Красноградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности.
 
Стороннику "русского мира" грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет. Материалы уголовного дела направлены в суд.
 
Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков, корасноград
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