09.07.2022 10:56 Дмитрий Колоней
На Харьковщине задержан любитель покричать из окна в поддержку агрессии РФ
На Харьковщины сообщили о подозрении поклоннику «русского мира».
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, информация о том, что 48-летний житель Краснограда из окна собственной квартиры в многоэтажном доме публично оправдывает и призвает к поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины поступила в от очевидцев правонарушения. .
Правоохранители провели проверку и установили, что мужчина имеет пророссийские настроенные взгляды и поддерживал агрессивную политику России.
Следователи Красноградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности.
Стороннику "русского мира" грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет. Материалы уголовного дела направлены в суд.
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