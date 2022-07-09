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09.07.2022  12:19   Дмитрий Колоней

Новые документы "Дії" порадуют как абитуриентов,так и выпускников вузов

О нововведениях сообщили в Министерстве образования Украины.


Новые документы "Дії" порадуют как абитуриентов,так и выпускников вузов
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерство образования и науки Украины, идет работа над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении Действие. Подготовка проходит вместе с Минцифры.
 
  • В настоящее время подготовлен проект постановления КМУ по отображению сведений, содержащихся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном предыдущем и высшем образовании средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг с использованием мобильного приложения"Дія".
  • Кроме того, уже сейчас благодаря сервису Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) соискатели образования и выпускники учебных заведений могут самостоятельно получить информацию об изданных документах об образовании и данных об обучении. Для этого только нужно иметь квалифицированную электронную подпись, реквизиты документов об образовании – не нужны. Дополнительная информация о сервисе 
  • Информацию, полученную с помощью сервиса ЕДЕБО, о серии и номере выданных документов об образовании, можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании.
  • Полученная выписка из этого Реестра может быть полезна для признания украинских документов об образовании дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности, в странах Европейского пространства высшего образования. отметили в МОН.
 
Источник:   Министерство образования и науки Украины
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