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09.07.2022  12:59   Дмитрий Колоней

Тепловики готовят к зиме пострадавшие районы Харькова

Об этом сообщили у КП «Харьковские теплосети»


Тепловики готовят к зиме пострадавшие районы Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские теплосети», бригады предприятия  работают без выходных, чтобы подготовить городские сети к новому отопительному сезону.
 
В первую очередь запорной арматурой и всеми необходимыми материалами комплектуют тепловые пункты и котельные Северной Салтовки, а также другие источники теплоснабжения, пострадавшие в результате обстрелов.
 
До начала отопительного сезона осталось 98 дней. Бригады ХТС продолжают работы по перекладке магистральных и внутриквартальных сетей.
 
«Специалисты всех филиалов предприятия готовят к отопительному сезону жилые дома. На внутридомовых сетях устраняются дефекты и заполняются системы теплоносителем», - отметили в КП «ХТС».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, коммунальщики, харьков
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