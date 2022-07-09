09.07.2022 12:59 Дмитрий Колоней

Тепловики готовят к зиме пострадавшие районы Харькова

Об этом сообщили у КП «Харьковские теплосети»



Тепловики готовят к зиме пострадавшие районы Харькова



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские теплосети», бригады предприятия работают без выходных, чтобы подготовить городские сети к новому отопительному сезону.

В первую очередь запорной арматурой и всеми необходимыми материалами комплектуют тепловые пункты и котельные Северной Салтовки, а также другие источники теплоснабжения, пострадавшие в результате обстрелов.

До начала отопительного сезона осталось 98 дней. Бригады ХТС продолжают работы по перекладке магистральных и внутриквартальных сетей.

«Специалисты всех филиалов предприятия готовят к отопительному сезону жилые дома. На внутридомовых сетях устраняются дефекты и заполняются системы теплоносителем», - отметили в КП «ХТС».