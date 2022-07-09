09.07.2022 13:19 Дмитрий Колоней

Ранен ребенок и пять женщин после ракетного удара по Харькову (фото)

В Харькове начато досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны.

Как ссобщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, следствие установило, что 9 июля 2022 года около 10 утра российские военные обстреляли центральную часть Харькова. По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер".

В результате обстрела ранены пять женщин 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка.

Один из снарядов разрушил двухэтажное здание, Повреждены соседние дома.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводятся прокурорами Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудниками отдела полиции №1 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.