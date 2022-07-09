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09.07.2022  13:19   Дмитрий Колоней

Ранен ребенок и пять женщин после ракетного удара по Харькову (фото)

В Харькове начато досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны.

 
Как ссобщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, следствие установило, что 9 июля 2022 года около 10 утра российские военные обстреляли центральную часть Харькова. По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер".
 
В результате обстрела ранены пять женщин 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка.
 
 
Один из снарядов разрушил двухэтажное здание,  Повреждены соседние дома.
 
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводятся прокурорами Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудниками отдела полиции №1 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.
 
Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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