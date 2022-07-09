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09.07.2022  13:52   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова ведут ремонт на водоводах Шевченковского района

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  КП «Харьковводоканал» бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» 8 июля 2022 года устранили семь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок десять смотровых колодцев.
 
В планах на 9 июля 2022 года - ремонт 15 поврежденных участков водоводов. В частности, в Шевченковском районе ремонтники ликвидируют аварийные ситуации на пяти трубопроводах холодного водоснабжения:
  • на ул. Есенина,
  • ул. 23 Августа,
  • ул. Университетской,
  • пр. Независимости
  • въезде Кузнечном.
 
По информации начальника Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей Андрея Целогородцева, комплекс ремонтных мероприятий, начиная от обнаружения повреждения до благоустройства территории, планируется заранее, чтобы провести соответствующие работы в предельно сжатые сроки. По его словам, опытные мастера обеспечены всем необходимым.
 
Напомним, для оперативной работы бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения. Информацию принимают по тел.: 15-33.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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