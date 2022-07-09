09.07.2022 13:52 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова ведут ремонт на водоводах Шевченковского района

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал» бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» 8 июля 2022 года устранили семь повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок десять смотровых колодцев.

В планах на 9 июля 2022 года - ремонт 15 поврежденных участков водоводов. В частности, в Шевченковском районе ремонтники ликвидируют аварийные ситуации на пяти трубопроводах холодного водоснабжения:

на ул. Есенина,

ул. 23 Августа,

ул. Университетской,

пр. Независимости

въезде Кузнечном.

По информации начальника Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей Андрея Целогородцева, комплекс ремонтных мероприятий, начиная от обнаружения повреждения до благоустройства территории, планируется заранее, чтобы провести соответствующие работы в предельно сжатые сроки. По его словам, опытные мастера обеспечены всем необходимым.

Напомним, для оперативной работы бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения. Информацию принимают по тел.: 15-33.