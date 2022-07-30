30.07.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Стало відомо, чому заборонили вивішувати курс в обмінниках

Нацбанк пояснив, чому прийняв резонансне рішення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Facebook-сторінку голові Ради НБУ Богдана Данилишина, рішенням Нацбанку України про заборону на вивішування будь-яких табло з інформацією про свіжий курс долара, євро та інших валют в обмінниках фінансисти просто намагаються стабілізувати економічну ситуацію в країні, створюючи справді конкурентне середовище для більшості учасників валютного ринку.

Чиновник зазначив, що частина обмежень, запроваджених зараз в Україні щодо обігу валюти, є цілком виправданими — навіть у мирний, а не лише військовий час.

Разом з обмінниками до цього списку Данилишин вносить підвищення фіксованого курсу долара, який все одно відрізняється у небанківських установах, орієнтуючись на потреби чорного ринку.

"Монетарний регулятор в умовах війни зацікавлений у дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів НБУ, — пише фахівець. — Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни заради отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим".

Саме тому НБУ і вирішили посилити правила роботи обмінників. На думку Данилишина, це не дає жодних приводів для паніки, адже ситуація на економічній ниві країни, навпаки, почала стабілізуватися. "Приховування" табло обмінних пунктів допоможуть зменшити кількість спекуляцій валютою, а також посилить конкуренцію на цій ниві.