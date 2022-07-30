    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Стало відомо, чому заборонили вивішувати курс в обмінниках
30.07.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Стало відомо, чому заборонили вивішувати курс в обмінниках

Нацбанк пояснив, чому прийняв резонансне рішення.

Заборонили вивішувати курс в обмінниках, Нацбанк повідомив чому
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Facebook-сторінку голові Ради НБУ Богдана Данилишина, рішенням  Нацбанку України про заборону на вивішування будь-яких табло з інформацією про свіжий курс долара, євро та інших валют в обмінниках фінансисти просто намагаються стабілізувати економічну ситуацію в країні, створюючи справді конкурентне середовище для більшості учасників валютного ринку.
 
Чиновник зазначив, що частина обмежень, запроваджених зараз в Україні щодо обігу валюти, є цілком виправданими — навіть у мирний, а не лише військовий час.
 
Разом з обмінниками до цього списку Данилишин вносить підвищення фіксованого курсу долара, який все одно відрізняється у небанківських установах, орієнтуючись на потреби чорного ринку.
 
"Монетарний регулятор в умовах війни зацікавлений у дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів НБУ, — пише фахівець. — Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни заради отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим".
 
Саме тому НБУ і вирішили посилити правила роботи обмінників. На думку Данилишина, це не дає жодних приводів для паніки, адже ситуація на економічній ниві країни, навпаки, почала стабілізуватися. "Приховування" табло обмінних пунктів допоможуть зменшити кількість спекуляцій валютою, а також посилить конкуренцію на цій ниві.
 
Источник:   Facebook-сторінка Богдан Данилишин
 Тэги:  курс валют, пустое табло, украина, нбу
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Бізнес НБУ підвищив офіційний курс долара 12.07 Економіка та промисловість Курс валют в Украине на 12 июля 07.07 Економіка та промисловість Курс валют в Украине на 7 июля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 