28.03.2023 12:46 Рита Парфенова

У квітні долар зрушить з позначки 40 гривень - експерти

Експерт дав прогноз, що буде з курсом долара у квітні 2023 року

У квітні українська гривня продовжуватиме зміцнюватися. Такий прогноз у коментарі "Обозревателю" озвучив фінансовий експерт та голова аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, передає РЕДПОСТ.



Він вважає, що ймовірний курс долара США до національної української валюти коливатиметься в межах 38,00–38,50 грн.



"Швидше за все, долар рухатиметься вниз. Напевно, приблизно два-три тижні. Можна говорити про діапазон 38,00 -38,50 гривень за долар", - говорить Паращій.



За словами експерта, гривня лише міцнітиме. Наприклад, на такий стан речей впливатиме майбутня посівна кампанія, адже в рамках підготовки до неї фермери активно продаватимуть урожай та накопичені запаси іноземної валюти.



Крім того, впевнений Паращий, стан речей на валютному ринку залежатиме від так званої "зернової угоди".



"Є великий шанс, що гривня далі зміцнюватиметься, тут ми бачимо кілька факторів. Перший - це посівна, яка зараз активно починається", - підсумував він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що курс долара в Україні може підскочити.



