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28.03.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

"Будуть діяти певні обмеження", - Ігор Терехов про безпекову ситуацію на Великодні свята

Харківський міський голова обговорив з очільниками відомств ситуацію в місті щодо мінної безпеки та розмінування територій, передає РЕДПОСТ .

міни
 
Основне питання, що обговорювалося на комісії з надзвичайних ситуацій, було розмінування земель, адже в місті є ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами.
 
«Небезпечні місця є у місті Харкові. Перш за все це Лісопарк, лісосмуги. Також я підняв питання як проходитиме Червона гірка. Дуже багато харків'ян цього дня відвідують цвинтарі, щоб віддати шану своїм близьким», - зазначив Ігор Терехов.
 
Із огляду на ситуацію цього року діятимуть певні обмеження у поминальні дні.
 
«Харків'яни знатимуть, які цвинтарі у місті можна буде відвідувати, а які ні. Бо є небезпека мін та снарядів», - повідомив мер.
 
Окремо міський голова розповів про міський цвинтар №17. За його словами, співробітники ДСНС не можуть гарантувати, що ця територія не забруднена снарядами. У зв'язку з чим буде заборона на відвідини цвинтаря.
 

Тэги:  харків, ігор терехов, міни
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