28.03.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

"Будуть діяти певні обмеження", - Ігор Терехов про безпекову ситуацію на Великодні свята

Харківський міський голова обговорив з очільниками відомств ситуацію в місті щодо мінної безпеки та розмінування територій, передає РЕДПОСТ .

Основне питання, що обговорювалося на комісії з надзвичайних ситуацій, було розмінування земель, адже в місті є ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами.

«Небезпечні місця є у місті Харкові. Перш за все це Лісопарк, лісосмуги. Також я підняв питання як проходитиме Червона гірка. Дуже багато харків'ян цього дня відвідують цвинтарі, щоб віддати шану своїм близьким», - зазначив Ігор Терехов.

Із огляду на ситуацію цього року діятимуть певні обмеження у поминальні дні.

«Харків'яни знатимуть, які цвинтарі у місті можна буде відвідувати, а які ні. Бо є небезпека мін та снарядів», - повідомив мер.

Окремо міський голова розповів про міський цвинтар №17. За його словами, співробітники ДСНС не можуть гарантувати, що ця територія не забруднена снарядами. У зв'язку з чим буде заборона на відвідини цвинтаря.



