Рівень радіації у Харкові та області на 28 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 27 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову – 0,13-0,14 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,13 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 27 березня.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
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