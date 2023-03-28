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28.03.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині викрили жінку, яка співпрацювала з окупантами

Поплічницею окупантів виявилась 38-річна мешканка села Старовірівка Куп‘янського району.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Колабоантка добровільно обійняла посаду «и. о. хозяйственного работника Шевченковского территориального управления Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
 
Її головним завданням було проводити агітаційну роботу серед місцевих мешканців. 
 
Вона збирала від людей необхідні документи для отримання російської гуманітарної допомоги, щоб місцеві мешканці бачили, як РФ «турбується» про них.
 
Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — зведений загон ГУНП в Луганській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 березня військові рф обстрілювали Вовчанськ.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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