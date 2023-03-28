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28.03.2023  11:43   Рита Парфенова

Обстріл Харківщини: у Вовчанську 16 домовладінь зазнали пошкоджень

Протягом доби з 27 по 28 березня військові рф обстрілювали Вовчанськ.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

 

Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Вовчанськ. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння.

Вражені дахи та вікна житлових будинків, гаражі, господарчі споруди та паркан на території 16 приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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