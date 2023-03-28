Обстріл Харківщини: у Вовчанську 16 домовладінь зазнали пошкоджень

Протягом доби з 27 по 28 березня військові рф обстрілювали Вовчанськ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.
Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Вовчанськ. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння.
Вражені дахи та вікна житлових будинків, гаражі, господарчі споруди та паркан на території 16 приватних домоволодінь. Постраждалих немає.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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