Окупанти нанесли авіаудар по селу на Харківщині

Протягом доби з 27 по 28 березня під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інших.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.
По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Внаслідок мінометного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня у с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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