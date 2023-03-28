28.03.2023 08:20 Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудар по селу на Харківщині

Протягом доби з 27 по 28 березня під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інших.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.



По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з двох гелікоптерів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.



Внаслідок мінометного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.



Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня у с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.



