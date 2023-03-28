28.03.2023 07:30 Рита Парфенова

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається Всесвітній день історика

28 березня професійне свято відзначають історики в усьому світі. Цю професію багато хто недооцінює, проте важливо знати своє минуле, щоб мати майбутнє.



Родоначальником науки вважають давньогрецького вченого Геродота Галікарнаського, який жив у V столітті до н.е. У першому історичному трактаті він докладно описав війни греків із персами, звичаї скіфів та інших античних народів.



А ось першим українським істориком вважається літописець Нестор, який народився у 1056 році. На початку XII століття він написав «Повість временних літ», що стала літературною пам’яткою історії. Крім того, Нестора вважають фундатором історіографії в Київській Русі.

Прикмети дня

У народі день називали Лісовим доглядом. Наші пращури намагалися з ще більшою повагою ставитися до лісу та його мешканців, ходили в ліс, щоб поклонитися деревам на знак подяки, оскільки деревина в давнину мала широке застосування в побуті.

Що не можна робити 28 березня

Згідно з повір’ям, 28 березня не можна мити голову, інакше на вас чекатиме розлука з кимось із близьких.



Небажано викидати сміття та перебирати речі, щоб не спричинити незаплановані витрати.



Не можна відмовляти, якщо просять допомоги.

Також цього дня

У 1483 народився Рафаель Санті, італійський художник і архітектор («Сікстинська мадонна», собор святого Петра, розписи Ватиканського палацу).



1709 – день народження саксонської порцеляни. 28 березня 1709 року німецький алхімік Йоганн Бетгер передав придворній канцелярії курфюрста Августа Саксонського записи про свої заключні досліди щодо отримання порцеляни. За якістю отриманий ним фарфор не поступався китайському.



1709 – народився Олексій Розумовський, граф, генерал-фельдмаршал українського походження, лобіст українських інтересів при царському дворі. За його активної участі відновлено Київську митрополію і проголошено царську грамоту про обрання гетьманом його брата Кирила Розумовського.



1797 – у США запатентована пральна машина.



1837 – Чикаго офіційно зареєстровано як місто.



1842 – відбувся перший концерт Віденського філармонічного оркестру.



1849 – франкфуртські Національні збори прийняли імперську Конституцію, яка передбачала створення Німецької імперії.



1891 – відбувся перший чемпіонат світу з важкої атлетики.



1898 – народився Ілля Дубинський, український письменник, в'язень ГУЛАГу.



1910 – у Марселі піднявся у повітря перший у світі гідроплан.



1925 – народився Дмитро Гнатюк, український співак (баритон), головний режисер Київського театру опери та балету (з 1988 р.), депутат Верховної Ради.



1930 – у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополя та Ангори було затверджено офіційні турецькі назви – Стамбул та Анкара.



1940 – американські вчені оголосили про відкриття нового ізотопу урану – плутонію-239.



1981 – народилася Джулія Стайлз, американська актриса (Ультиматум Борна, Ідентифікація Борна, Перевага Борна, 10 причин моєї ненависті, Посмішка Мони Лізи).



1986 – народилася Леді Гага (справжнє ім'я – Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта), американська співачка, володарка 5 премій Греммі, королева епатажу та гламуру.



1993 – спалах наднової зірки SN 1993J у галактиці M81. На той час вона була другою за яскравістю надновою, що спостерігалася у ХХ столітті. Першою надновою була SN 1987A, яка вибухнула у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара у 1987 році.



2008 – Українська Вікіпедія досягла 100 000 статей.

Іменини відзначають:

Денис, Дмитро, Олександр.



