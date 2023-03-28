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28.03.2023  08:48   Рита Парфенова

Сили оборони відбили атаку військових рф на Харківщині

Протягом доби ворого намагався здійснювати наступальні дії на лінії зіткнення.

Війна в Україні

Про спроби окупантів просунутися в районі Крохмального РЕДПОСТ повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на вечір 27 березня 2023 року.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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