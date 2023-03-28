Харківщина на ранок 28 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.
Загалом за добу з 27 по 28 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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