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28.03.2023  09:18   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

Загалом за добу з 27 по 28 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на обстеження територій та цивільної інфраструктури, обстріляних ворогом;
  • 11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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