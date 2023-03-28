28.03.2023 09:18 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

Загалом за добу з 27 по 28 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж;

1 – на обстеження територій та цивільної інфраструктури, обстріляних ворогом;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.



