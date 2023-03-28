На Харківщині протягом доби двоє людей підірвалися на мінах: подробиці

За добу 27 березня сталось два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.
На території Вовчанської громади біля с. Бугаївка поряд з водоймою, йдучи на рибалку чоловік 1961 р.н. наступив на протипіхотну міну "Пелюстка", яка вибухнула та нанесла осколкового поранення лівої гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.
У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” 50-річний чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 25 березня сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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