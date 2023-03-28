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28.03.2023  09:37   Рита Парфенова

На Харківщині протягом доби двоє людей підірвалися на мінах: подробиці

За добу 27 березня сталось два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.

міна пелюстка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

На території Вовчанської громади біля с. Бугаївка поряд з водоймою, йдучи на рибалку чоловік 1961 р.н. наступив на протипіхотну міну "Пелюстка", яка вибухнула та нанесла осколкового поранення лівої гомілки. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.

У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” 50-річний чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 25 березня сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:

  • на території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу;
  • у селі Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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