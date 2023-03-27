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27.03.2023  18:38   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв десять прикордонних селищ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 10 селищ Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах 4 населених пунктів Харківщини: Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії та здійснив артилерійські обстріли поблизу 6 населених пунктів Харківщини: Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій вранці 27 березня 2023 року. 

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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