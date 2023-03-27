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27.03.2023  18:11   Дмитро Колонєй

У постраждалому харківському будинку відновили електромережу

Як триває ремонт будівлі розповіли у харківському АТ «Житлобуд-2».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на  АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі будівельники ремонтують житлову будівлю на вулиці Великій Панасівській, що постраждала під час ворожих обстрілів. 
 
 
 
Фахівці вже відновили внутрішньобудинкові електромережі. Зараз продовжують ремонтувати під’їзд та балкони.
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували будинок, у який влучив ворожий снаряд.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинок, харків
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