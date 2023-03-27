Харківські комунальники відремонтували будинок, у який влучив ворожий снаряд

Про це поінофмували у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».
Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», комунальники завершили роботи з усунення наслідків влучання снаряду в будинок на вул. Гвардійців Широнінців. Фахівці повністю відновили пошкоджену покрівля, пробиту стелю в квартирі та вентиляційний канал.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня.
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Цей день міг би бути непоганим, але аж надто гострі у нього кромки. Суперечки, конфлікти, загострене почуття справедливості, прагнення до незалежності та свавілля – все це не найкраще тло для ведення відповідальних справ.
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