27.03.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові перестануть діяти графіки дискретного регулювання опалення

Працівники КП "Харківські теплові мережі" готуються до тимчасового зниження температури, передає РЕДПОСТ .

Найближчі дні опалення до будинків харків'ян буде подаватися безперервно згідно з технологічними нормами, пропорційно до показників стовпчиків термометрів. Тому, від завтра з 17-00 припиняють діяти графіки дискретного регулювання.

«Остаточне закінчення опалювального сезону поки не на часі. Це станеться, коли температура зовнішнього повітря остаточно зупиниться на весняних показниках та відповідного рішення міської ради.

Завчасно відключати опалення не будуть, щоб в похолодання харків'яни не перевантажували електричні мережі обігрівачами та кондиціонерами»,-зазначили комунальники.

У разі виникнення питань щодо перегріву або відсутності опалення, мешканців просять звертатися до служби 1562 та кол-центру ХТМ (341-41-40).

Крім цього зазначається, що за минулі вихідні працівники КП "Харківські теплові мережі" оперативно закрили понад 400 заявок громадян.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня.



