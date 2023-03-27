27.03.2023 16:10 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили питання допомоги місту з представниками ООН

У Харкові відбулася зустріч представників Харківської міської ради з делегацією Управління ООН в Україні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, сторони домовилися про продовження стратегічного партнерства, обговорили результати реалізації гуманітарних програм у Харкові та оцінили подальші гуманітарні потреби.

Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак подякував делегації Управління ООН в Україні за допомогу місту під час війни, поділився планами Харкова на майбутнє та закликав до подальшої співпраці.

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«Особливо вагома допомога, що виділяється для людей, які втратили своє майно. На жаль, через російську агресію у місті залишилося без житла близько 150 тисяч осіб. До того ж ми активно приймаємо біженців», - зазначив Олександр Новак.

Своєю чергою керівник координаційного відділу Управління ООН в Україні Джеремі Вейар підкреслив важливість взаємодії між керівництвом міста та міжнародними організаціями.

«Ми хочемо дізнатися більше про потреби містян, щоб розуміти, що справді корисного можемо зробити», - сказав Джеремі Вейар.



