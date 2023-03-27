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27.03.2023  16:10   Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили питання допомоги місту з представниками ООН

У Харкові відбулася зустріч представників Харківської міської ради з делегацією Управління ООН в Україні.

Обговорили питання допомоги міісту з представниками ООН у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, сторони домовилися про продовження стратегічного партнерства, обговорили результати реалізації гуманітарних програм у Харкові та оцінили подальші гуманітарні потреби.
 
Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак подякував делегації Управління ООН в Україні за допомогу місту під час війни, поділився планами Харкова на майбутнє та закликав до подальшої співпраці.
 
 
«Особливо вагома допомога, що виділяється для людей, які втратили своє майно. На жаль, через російську агресію у місті залишилося без житла близько 150 тисяч осіб. До того ж ми активно приймаємо біженців», - зазначив Олександр Новак.
 
Обговорили питання допомоги міісту з представниками ООН у Харкові
 
Своєю чергою керівник координаційного відділу Управління ООН в Україні Джеремі Вейар підкреслив важливість взаємодії між керівництвом міста та міжнародними організаціями.
 
«Ми хочемо дізнатися більше про потреби містян, щоб розуміти, що справді корисного можемо зробити», - сказав Джеремі Вейар.
 
Обговорили питання допомоги міісту з представниками ООН у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про співпрацю з Дитячим фондом ООН та збільшення кількісті майданчиків для підтримки дітей та сімей у Харкові.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допрмога, оон, харків
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