19.03.2023 16:31

ООН відновила грошову допомогу українцям

Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відновлена реєстрація на грошову допомогу від ООН.

Хто може на неї розраховувати

люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій

які мають дохід менший за 5400 гривень на місяць.

Які документи потрібні зробити для подлачи заявки у пункті збору даних.

документ, що посвідчує особу,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про народження дітей,

номер банківської картки,

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення.

Докладнішу інформацію та розклад руху мобільних груп по областях можна знайти в офіційних телеграм-каналах за посиланням.



