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19.03.2023  16:31   

ООН відновила грошову допомогу українцям

Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відновила грошову допомогу українцям ООН
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відновлена реєстрація на грошову допомогу від ООН.
 
Хто може на неї розраховувати
 
  • люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій
  • які мають дохід менший за 5400 гривень на місяць.
 
Які документи потрібні зробити для подлачи заявки у пункті збору даних.
 
  • документ, що посвідчує особу,
  • ідентифікаційний код,
  • свідоцтво про народження дітей,
  • номер банківської картки,
  • будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.
 
У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення.
 
Докладнішу інформацію та розклад руху мобільних груп по областях можна знайти в офіційних телеграм-каналах за посиланням.
 
 

Источник:   Агентство ООН у справах біженців
 Тэги:  допомога, гроші, україна, оон
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