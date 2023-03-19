19.03.2023 17:07 Дмитро Колонєй

Подорожчання продуктів: чим варто запастися до Великодня

Експерти прогнозують зліт цін напередодні свята.



Подорожчання продуктів: чим варто запастися до Великодня



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Апостроф, напередодні Великодня (16 квітня 2023 року), ціни на продукти можуть злетіти до 20%.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що цього року зростання цін на м'ясо та яйця буде невеликим – не більш як на 10-15%.

Водночас економіст Андрій Мартинюк каже, що перед Великоднем подорожчають не лише м'ясо та яйця, а й овочі, фрукти, хліб, крупи.

Причини зростання цін

свято Великодня, що наближується

сезонне підвидення, доки на ринок не прийдуть вітчизняні овочі з відкритого ґрунту.

"Причому подорожчання може бути суттєвим – плюс 15-20% до сьогоднішніх цін", – повідомив Мартинюк.

Що стосується м'яса та яєць, експерт прогнозує зростання цін не більше ніж на 5%, а хліб та крупи можуть зрости в межах 1-2%.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак прогнозує, що у квітні на 10-15% подорожчає борошно, на 7-10% – молочні продукти, також піднімуться ціни на овочі та фрукти.

"Причому погано навіть не те, що продуктовий кошик подорожчає до свята, а те, що ціни підвищаться і найімовірніше закріпляться", - зазначив аналітик.

Пожороєчае також зелень, вважає експерт Світового банку Оксана Руженкова.

"Томати та огірки залишаться дорогими, тож якщо й купуватимемо, то хіба що поштучно. Великі тепличні комбінати, які вирощують ці овочі, вже давно перебувають за межею виживання через ціни на електроенергію. Плюс при перебоях її подачі виростити до Великодня перші огірочки зможуть у найкращому разі Калинівка та Уманський тепличний комбінат. Редиска також буде доступна одиницям, ситуація покращиться тільки після травневих свят, та й взагалі ближче до літа", - сказала Руженкова.

Українцям варто запастися:

яйцями,

м'ясом

ковбасними виробами

борошном,

цукрлм,

олією,

сухофруктами

алкоголем, який безперечно подорожчає перед святами.



